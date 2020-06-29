Новая станция ГЛОНАСС должна появиться в Бразилии до конца года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июня. /ТАСС/. Новая беззапросная измерительная станция (БИС) навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС должна начать работу в Бразилии до конца года. Об этом ТАСС сообщил представитель госкорпорации "Роскосмос" в этом латиноамериканском государстве Геннадий Саенко.

"Соответствующий контракт подписан с Федеральным университетом штата Пара. Ориентировочные сроки установки и ввода БИС в эксплуатацию - 4 квартал текущего года", - уточнил он.

Данная станция станет пятой на территории этой южноамериканской республики и первой в северной части страны. "По одной аналогичной станции установлено в городах Ресифи [северо-восточный штат Пернамбуку] и Санта-Мария [южный штат Риу-Гранди-ду-Сул], еще две станции различного типа - в столичном университете", - добавил представитель "Роскосмоса".

Разработанные специалистами АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" БИС предназначены для повышения точности и улучшения характеристик системы ГЛОНАСС. "Помимо выполнения своей основной функции, они также могут быть использованы бразильскими учеными для собственных изысканий", - подытожил Саенко.