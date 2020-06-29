Орбиту МКС поднимут в июле на 480 м перед отправкой "Прогресса МС-15"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована 10 июля, в результате чего ее высота увеличится почти на 500 м. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-15" на 10 июля 2020 года запланирована коррекция ее орбиты", - говорится в сообщении.

Коррекция будет выполнена двигателями космического корабля "Прогресс МС-14". Они будут включены в 00:36 мск и проработают 138,7 секунды. "Высота орбиты станции увеличится на 480 м и составит около 418,5 км над Землей", - отметили в пресс-службе.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур. На корабле к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

В прошлый раз орбита МКС была скорректирована 19 апреля. Маневр совершен двигателями служебного модуля "Звезда". Они были включены в 08:09 мск и проработали менее одной минуты для формирований баллистических условий перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а", прозванной ракетой Победы: ее запуск был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, носитель украсили специализированной символикой - логотипом годовщины и изображениями георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.