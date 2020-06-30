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В Курчатовском институте разработали энергетическую установку для лунной базы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, способную преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы. Об этом говорится в описании изобретения, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

"Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обеспечение необходимой мощностью и энергией автономной системы жизнеобеспечения оборудования и персонала в экстремальных условиях внешней среды лунной базы", - говорится в описании.

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