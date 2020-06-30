Растущая Луна может помешать россиянам увидеть звездопад в конце июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды, который достигнет пика в конце июля, наблюдатели с территории России могут не увидеть из-за растущей Луны. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария.

"В наших широтах наблюдениям может помешать растущая Луна, которая в период максимума метеорного потока минует фазу первой четверти", – рассказали в планетарии.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея наблюдается ежегодно с середины июля до середины августа. По данным Международной метеорной организации, в этом году он достигнет пика активности в ночь на 30 июля. Число "падающих звезд" может достигать 16 в час.

"Этот звездопад лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом", – пояснили в пресс-службе Московского планетария.