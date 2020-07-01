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Рогозин: собственный интернет на российском сегменте МКС появится до конца 2020 года

Собственный интернет на российском сегменте МКС появится до конца 2020 года - Рогозин.

Голосование по поправкам в конституцию
Космонавтам на МКС обеспечили тайну голосования
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что раньше сложности голосования состояли в том, что долгое время российский сегмент МКС работал по линии связи, которая обеспечивалась по делению ответственности на станции американцами
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