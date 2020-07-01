Космонавтам на МКС обеспечили тайну голосования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Роскосмос обеспечил тайное голосование для российских космонавтов на Международной космической станции. Об этом сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин в ЦИК.

Он рассказал, что раньше сложности голосования на орбите состояли в том, что долгое время российский сегмент МКС работал по линии связи, которая обеспечивалась по делению ответственности на МКС американцами. "То есть это так называемый интернет, которым пользовались все. Поэтому все переговоры с МКС не являются тайными, они идут в эфире", - пояснил глава Роскосмоса.

По его словам, в этой связи были определенные сомнения, стоит ли использовать старую систему.

"Но с конца прошлого года уже стали наращивать технические возможности для обеспечения прямой связи, минуя партнеров, с нашим экипажем. "И в этот раз мы пошли по этому пути, и вчера [космонавт Анатолий] Иванишин у нас проголосовал именно в электронной технологии", - подчеркнул глава Роскосмоса. Он добавил, что это произошло впервые.