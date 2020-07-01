Астронавты NASA вышли с борта МКС в космос для продолжения работ по замене электробатарей

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен совершили в среду второй за пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения работ по замене водородно-никелевых батарей на новые литий-ионные. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход в открытый космос астронавтов начался в 14:13 мск - в момент переключения их скафандров на автономное питание. Как ожидается, Кэссиди и Бенкен проработают там около шести часов.

Во время предыдущего выхода 26 июня они примерно на час опередили установленный для них график работ, демонтировав пять из шести старых водородно-никелевых батарей и установив две более мощные литий-ионные. Теперь им предстоит заменить один устаревший аккумулятор на новый литий-ионный, доставленный на МКС в мае японским грузовым кораблем "Конотори-9" ("Аист-9"). Демонтированные батареи будут перемещены на специальную грузовую платформу.

Кроме того, Кэссиди и Бенкен проложат электрокабель для питания двух новых коммуникационных систем и видеокамеры, которые будут установлены позднее. NASA уточнило, что в июле планируется осуществить еще два выхода в космос для модернизации системы электроснабжения станции.

Как и во время предыдущего выхода, контроль за дистанционным манипулятором в процессе работ на поверхности МКС, а также за видеокамерами на скафандрах астронавтов будут осуществлять с борта станции астронавт NASA Даглас Хёрли и российский космонавт Иван Вагнер.

Сейчас на МКС также находится россиянин Анатолий Иванишин.