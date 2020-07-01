Запуск ракеты Vega с космодрома Куру отложили до 17 августа

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен до 17 августа из-за сохраняющихся неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в среду корпорация Arianespace.

"Из-за сохраняющихся неблагоприятных ветров над Гвианским космическим центром запуск Vega VV16, который изначально планировался 18 июня, был вновь отложен, несмотря на полную готовность к запуску", - указывается в сообщении. В нем отмечается, что "поскольку в ближайшей перспективе улучшения погодных условий не ожидается, Arianespace решила отложить миссию VV16 до 17 августа 2020 года, то есть до момента, когда ожидается, что погода будет более благоприятной".

При этом в сообщении корпорации подчеркивается, что "несмотря на эту задержку, Arianespacе сохраняет свои планы по выполнению трех запусков Vega в течение 2020 года". "Следующий подтвержденный запуск Arianespacе - это миссия VA253, запланированная на 28 июля", - отмечается в заявлении.

Изначально запуск Vega VV16 должен был состояться 18 июня, однако был отложен из-за сильного ветра. Затем его предполагалось осуществить 20 июня (в 04:51 мск 21 июня), но и тогда его пришлось перенести. Еще одна попытка пуска ракеты должна была состояться 27 июня в 22:51 по гвианскому времени (04:51 мск 28 июня), но запуск был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. 29 июня миссию также не удалось выполнить.

Запуск Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту должен стать первым после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, распространение которого все еще продолжается во Французской Гвиане. Он также будет первым в рамках проекта SSMS по отправке на орбиту малых космических аппаратов. В рамках нынешней миссии Arianespace планирует вывести на орбиту спутники 21 заказчика из 13 стран. Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.