Астронавты NASA завершили работы по замене электробатарей на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили в среду второй за пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС). Трансляция шла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На протяжении шести часов астронавты завершили начатые 26 июня работы по замене шести водородно-никелевых батарей на три более мощные литий-ионные, доставленные на МКС в мае японским грузовым кораблем "Конотори-9" ("Аист-9"). Как сообщил центр управления полетом, все новые батареи протестированы и находятся в рабочем состоянии.

Кроме того, астронавты проложили кабель для двух новых коммуникационных систем и видеокамеры, которые будут установлены позднее. Проблемы возникли при попытке открыть доступ узлу H-fixture у основания фермы, на которой установлены солнечные батареи: Боб Бенкен перепробовал несколько инструментов, для того чтобы открыть крышку, слишком плотно прилегающую к корпусу. В итоге центр управления полетом принял решение отложить работы на этом участке до следующего выхода в космос, который, как ожидается, состоится в конце июля.

Как и во время предыдущего выхода, контроль за дистанционным манипулятором в процессе работ на поверхности МКС, а также за видеокамерами на скафандрах астронавтов осуществляли с борта станции астронавт NASA Даглас Хёрли и российский космонавт Иван Вагнер.

Сейчас на МКС также находится россиянин Анатолий Иванишин.