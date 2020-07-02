Решение о дальнейших пусках спутников компании OneWeb инвесторы примут в июле

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение о дальнейших запусках спутников британской компании OneWeb, подавшей в марте заявление о банкротстве, примут инвесторы в июле. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов в Совфеде.

Он напомнил, что программой предусмотрено осуществление 21 пуска ракет-носителей "Союз" и выведение на орбиту коммерческой группировки космических аппаратов компании OneWeb, на данный момент реализовано три коммерческих пуска.

"Решение об осуществлении остальных законтрактованных пусков будет приниматься, предположительно, уже в июле новыми инвесторами, исходя из развития ситуации, связанной с реструктуризацией финансовых обязательств компании OneWeb", - сказал Сафонов.

Британский стартап OneWeb, который планировал обеспечить дешевым интернетом людей по всему миру, подал заявление о банкротстве и реорганизации в конце марта. В апреле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что из-за ситуации с банкротством компании и пандемии под угрозой оказались не менее девяти российских космических запусков.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Всего компания успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.