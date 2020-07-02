{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России снизят стоимость туристических космических полетов

В "Главкосмосе" также предложили сократить время подготовки космических туристов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" совместно с госкорпорацией "Роскосмос" работают над снижением стоимости туристических полетов на Международную космическую станцию. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов в Совете Федерации.

Спецпроект на тему
Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360° Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

"Работу требуется провести для снижения стоимости кресел для коммерческих участников космического полета в рамках развития космического туризма", - сказал он, пояснив, что эта задача очень актуальна в свете появления в ближайшее время конкурентов в лице компаний SpaceX и Boing.

Кроме того, "Главкосмос" предлагает сократить время подготовки космических туристов. "Необходимо сокращать, на сколько это возможно, срок подготовки таких кандидатов, потому что это является немаловажным фактом принятия решения", - отметил Сафонов.

Минимальный срок подготовки к космическому полету в российском Центре подготовки космонавтов составляет три с половиной месяца.

Теги
Россия
Решение о дальнейших пусках спутников компании OneWeb инвесторы примут в июле
Заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов напомнил, что программой предусмотрен 21 пуск ракет-носителей "Союз", пока реализовали три коммерческих пуска
Читать полностью