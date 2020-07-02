В России снизят стоимость туристических космических полетов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" совместно с госкорпорацией "Роскосмос" работают над снижением стоимости туристических полетов на Международную космическую станцию. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов в Совете Федерации.

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"Работу требуется провести для снижения стоимости кресел для коммерческих участников космического полета в рамках развития космического туризма", - сказал он, пояснив, что эта задача очень актуальна в свете появления в ближайшее время конкурентов в лице компаний SpaceX и Boing.

Кроме того, "Главкосмос" предлагает сократить время подготовки космических туристов. "Необходимо сокращать, на сколько это возможно, срок подготовки таких кандидатов, потому что это является немаловажным фактом принятия решения", - отметил Сафонов.

Минимальный срок подготовки к космическому полету в российском Центре подготовки космонавтов составляет три с половиной месяца.