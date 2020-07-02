Запуск нового марсохода NASA перенесли на 30 июля

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. NASA перенесло запуск марсохода Perseverance с 22 июля на 30 июля. Причиной переноса агентство назвало проблемы во время стендовых испытаний ракеты в полной сборке с заправкой топливными компонентами.

"Показания датчика жидкого кислорода отличались от расчетных, и нужно дополнительное время для того, чтобы разобраться, чем это вызвано", – пишет ведомство. "Окно" для запуска будет открыто до 15 августа.

Сначала NASA планировало отправить марсоход на Красную планету 17 июля. Но дату старта сперва перенесли на 20 июля, а потом – на 22 июля. Аппарат должен сесть в кратере Йезеро на экваторе Марса в феврале 2021 года.

Ранее специалисты NASA говорили, что если аппарат не удастся запустить этим летом, то миссию придется отложить на осень 2022 года, так на минимальное расстояние – примерно 56 млн км – Земля и Марс сближаются раз в 26 месяцев.

Поиск следов жизни

С технической точки зрения Perserverance будет практически полной копией предыдущего марсохода, Curiosity. Это сделало сборку ровера гораздо быстрее и дешевле (NASA оценивает его стоимость в $2,46 млрд.). Главной задачей "Марса-2020" будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка того, была ли жизнь на Марсе в прошлом, и поиски возможных следов жизни.

Для этого "Марс-2020" будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф". Собранные таким образом минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и NASA, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.