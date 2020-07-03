Используемые для поиска космонавтов машины-амфибии "Синяя птица" прошли модернизацию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Единственные в России поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица" Центрального военного округа, которые задействованы в обеспечении запуска и посадки космических пилотируемых кораблей "Союз", прошли модернизацию в Подмосковье, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Модернизированы три автомобиля ПЭМ-1 и ПЭМ-2, а также вездеход, на котором установлен специальный кран для эвакуации капсулы [корабля]. В первую очередь в модернизации были задействованы двигатели и ходовая часть, а также внутренняя отделка салона", - рассказал начальник поисково-спасательной службы 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа Евгений Солнцев.

По его словам, машина со специальным краном для эвакуации капсулы прошла дополнительное освидетельствование в Ростехнадзоре. Солнцев добавил, что еще три машины сейчас проходят капитальный ремонт на заводе в Челябинской области.

За последние 20 лет личный состав и техника Центрального военного округа выполнили около 80 поисково-спасательных работ по посадке спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей "Союз" и 78 поисково-спасательных обеспечений запусков "Союзов". Экипажи машины эвакуировали свыше 200 космонавтов.