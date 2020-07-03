Орбиту МКС внепланово скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) провел внеплановую коррекцию орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", чтобы исключить столкновение станции с космическим мусором. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Роскосмосе.

"Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") 3 июля 2020 года провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - отметили в госкорпорации.

Все операции прошли штатно, двигатели "Прогресса МС-14" проработали около 100 секунд, "в результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 метров".

Экипаж МКС в настоящий момент работает по запланированной программе. В свою очередь Центры управления полетами в Королеве и в Хьюстоне (США) осуществляют постоянный контроль обстановки на околоземной орбите.

На борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен.