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Космонавт Вагнер сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету

В ближайшие дни комету C/2020 F3 (NEOWISE) будет видно с Земли в предутреннем небе низко над северо-восточным горизонтом около созвездия Возничего

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Космонавт Иван Вагнер, который находится на МКС, сфотографировал комету C/2020 F3 (NEOWISE). Изображение он выложил на своей странице в Twitter.

"На фото запечатлена самая яркая за последние 7 лет комета C/2020 F3 (NEOWISE)", - написал Вагнер, отметив, что на фото также присутствуют серебристые (мезосферные) облака.

На следующем витке МКС вокруг Земли космонавт сфотографировал комету еще ближе. "Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции", - отметил он.

В ближайшие дни комету C/2020 F3 (NEOWISE) будет видно с Земли в предутреннем небе низко над северо-восточным горизонтом около созвездия Возничего. Она была открыта весной 2020 года с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE.

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