Китай вывел на орбиту спутник Shiyan-6

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Китай успешно вывел в воскресенье на орбиту спутник Shiyan-6 для тестирования космического оборудования и изучения околоземного космического пространства. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 07:44 по местному времени (02:44 мск) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 338-м для носителей серии "Чанчжэн".

"Запуск был осуществлен за счет улучшенных стартовых технологий, над которыми ведется постоянная работа. Благодаря этому повысилась надежность системы по выводу космических аппаратов на орбиту", - говорится в распространенном заявлении.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.