NASA будет работать по дальнему космосу с иностранными партнерами

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено делать ставку на сотрудничество с иностранными государственными партнерами и американским частным сектором в реализации планов своей дальнейшей работы, включая "освоение" Луны. Это подчеркнула в опубликованном в понедельник авторском комментарии новый заместитель руководителя NASA по пилотируемым программам Кэти Лидерс.

"Вы будете слышать от меня вновь и вновь: исследование [космоса] - это командный вид спорта", - написала Лидерс в официальном блоге NASA, посвященном американской лунной программе Artemis. По словам заместителя главы NASA, Соединенные Штаты не собираются в одиночку отправляться в "дальний космос". "Вселенная огромна, и место в нашей команде есть для всех игроков. Расширение масштабов присутствия человека в Солнечной системе зависит от совместных усилий, затрагивающих все аспекты [деятельности в околоземном пространстве] - от [создания и эксплуатации] сетей спутников связи до изысканий в сфере медицины и обеспечения условий работы астронавтов. Независимо от того, работаем ли мы в научной или технологической областях, сфере пилотируемой космонавтики, в NASA, в частном секторе или в других странах, мы добьемся большего, когда станем трудиться вместе", - отметила Лидерс.

Она указала, что единственным носителем и кораблем, способными доставить человека на Луну через четыре года, являются разрабатываемые в США SLS (Space Launch System) и Orion. Лидерс напомнила, что эти системы предполагается интегрировать "в начале следующего года". Представитель НАСА подтвердила, что первый испытательный полет вокруг Луны с экипажем на борту планируется совершить, как и заявлялось ранее, в 2023 году.

Кроме того, она указала, что окололунную станцию Gateway США хотят создавать при участии "зарубежных партнеров". Эта станция, по словам Лидерс, будет играть ключевую роль в обеспечении "устойчивых лунных операций к концу десятилетия и миссий по продвижению дальше в Солнечную систему, в том числе на Марс".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправку пилотируемого корабля к Марсу, ориентировочно в середине 2030-х годов.