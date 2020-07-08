Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с новым двигателем запланирован на 2023 год

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Новая модификация двигателя РД-191 для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5" будет создана к 2023 году и в том же году пройдет первые летные испытания. Об этом сообщил в среду журналистам в Перми гендиректор НПО "Энергомаш" (предприятие - изготовитель ракетных двигателей) Игорь Арбузов.

"У нас поставлена задача к 2023 году создать новую модификацию двигателя РД-191М для перспективного семейства ракет-носителей "Ангара-А5М", "Ангара-А5В", "Ангара-А5П" (в пилотируемом варианте) и принято решение о том, что все двигатели для этой линейки должны производиться на пермской площадке (на предприятии "Протон-ПМ" - прим. ТАСС). В 2023 году первый двигатель для летных испытаний должен уйти с пермского предприятия", - сказал Арбузов.

Он уточнил, что в 2023 году планируется осуществить первый пуск ракеты "Ангара" с новым двигателем. Носитель выведет на орбиту перспективный пилотируемый корабль "Орел" пока в беспилотном варианте.