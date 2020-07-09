Космический корабль "Прогресс МС-13" будет затоплен в Тихом океане

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-13", который в среду отстыковался от Международной космической станции, будет затоплен в Тихом океане в ночь на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Корабль отстыковался от МКС в 21:22 мск в среду. В 00:31 мск двигательная установка "Прогресса МС-13" будет включена на торможение. Спустя четыре минуты она завершит работу, и корабль продолжит снижение.

"В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП в 01:05 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-13" войдет в атмосферу Земли", - отметили в Роскосмосе. В госкорпорации пояснили, что несгораемые элементы будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

Грузовой корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур 6 декабря 2019 года. С его помощью на станцию были отправлены 650 кг топлива, 420 кг воды, 1 360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом. Полет до МКС проходил по трехсуточной схеме.

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.