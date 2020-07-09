"Прогресс МС-13" затоплен в Тихом океане

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-13", отстыковавшийся в среду от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходной части Тихого океана. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"В соответствии с расчетными данными специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") в 01:05 мск грузовой корабль "Прогресс МС-13" вошел в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 800 км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия)", - сообщили в госкорпорации.

Корабль отстыковался от Международной космической станции в среду, в 21:22 мск.

"Прогресс МС-13" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур 6 декабря 2019 года. С его помощью на станцию были отправлены 650 кг топлива, 420 кг воды, 1 360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом. Полет до МКС проходил по трехсуточной схеме.

Следующий запуск космического корабля "Прогресс МС" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур. На нем к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.