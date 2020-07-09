В Гарварде проверят, является ли "планета икс" миниатюрной черной дырой

ТАСС, 9 июля. Астрофизики из США разработали методику, которая позволит им выяснить, является ли пока не открытая "планета икс", девятый мир Солнечной системы, миниатюрной черной дырой, используя строящийся обзорный телескоп LSST. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Гарварда со ссылкой на статью в Astrophysical Journal Letters.

"Малые небесные тела, если они попадут окрестности черной дыры, начнут плавиться под действием тепла, которое вырабатывает газ, падающий на горизонт событий. После этого их начнет разрывать притяжение черной дыры, что приведет к рождению характерных вспышек света", - заявил Абрахам Лоеб, профессор Гарвардского университета, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Почти пять лет назад два американских планетолога, Константин Батыгин и Майкл Браун, заявили, что им удалось найти первые следы существования загадочной "планеты икс". Так ученые назвали гипотетическую девятую планету Солнечной системы, удаленную от Солнца как минимум на 100 млрд км и похожую по размерам на Нептун или Уран.

Ее поиски пока не принесли успехов - исследователям удалось лишь сузить ту зону, где она может находиться, а также найти новые намеки на ее существование. Эти неудачи заставили многих астрономов усомниться в гипотезе, а другие планетологи начали искать альтернативные варианты того, как может выглядеть "планета икс" и где реально она находится.

К примеру, некоторые астрофизики сейчас допускают, что "планета икс" может на самом деле быть не газовым гигантом, крупной землеподобной планетой или же "гостем" из другой звездной системы, а гораздо более экзотическим объектом - так называемой примордиальной черной дырой.

Она представляет собой миниатюрный аналог обычных и сверхмассивных черных дыр, сопоставимых по массе не со звездами и галактиками, а планетами. Как предполагают космологи, такие черные дыры могли появиться в первые мгновения жизни Вселенной из-за появления неоднородностей в распределении материи по ее пространству. Самые крупные из них могли дожить и до наших дней, постепенно уменьшаясь в размерах из-за формирования излучения Хокинга.

Поиски "планеты икс"

Обнаружение подобных объектов, как отмечает профессор Лоеб, будет еще более сложной задачей, чем поиски классической "планеты икс". Это связано с тем, что подобные черные дыры сами по себе не вырабатывают никакого излучения в отличие от даже самых холодных и незаметных планет.

Гарвардские астрофизики выяснили, что они все же должны быть заметны для самых чувствительных телескопов на Земле, обратив внимание на обстановку в той части Солнечной системы, где предположительно находится "планета икс" или примордиальная черная дыра.

Как заметили ученые, они будут находиться в той точке, где притяжение Солнца настолько ослабнет, что примордиальная черная дыра размером с планету начнет постоянно притягивать к себе окружающие скопления материи, в том числе обломки астероидов и комет, которыми заполнены окраины Солнечной системы.

В результате этого, как показывают расчеты ученых, черная дыра будет практически постоянно порождать миниатюрные вспышки света, разрывая на части объекты, чей диаметр будет составлять от нескольких сантиметров до нескольких сотен метров. Эти вспышки будут едва заметны для существующих наземных телескопов, однако их сможет увидеть строящаяся обсерватория LSST, расположенная у кромки пустыни Атакама в Чили.

"Обсерватория LSST обладает чрезвычайно широким поле зрения, благодаря чему она будет дважды в неделю получать снимки всего ночного неба. Это крайне важно, учитывая то, что мы точно не знаем, где находится "планета икс". Вдобавок ее высокая чувствительность позволит нам находить следы вспышек, которые вырабатывают даже самые небольшие объекты, сближающиеся с черной дырой", - продолжает Лоеб.

Если текущие представления теоретиков верны, то тогда LSST обнаружит следы существования черной дыры в первые три года работы при условии, что она сопоставима с Юпитером по массе или значительно меньше его. В противном случае астрономы докажут, что подобных объектов в Солнечной системе не существует, а также помогут теоретикам наложить более строгие ограничения на допустимые массы примордиальных черных дыр, что крайне важно для изучения того, как протекал процесс расширения Вселенной.