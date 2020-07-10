СМИ: неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты "Куайчжоу-11"

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Технические отклонения возникли при первом запуске китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11". Как сообщило в пятницу агентство "Синьхуа", запуск признан неудачным.

По его данным, запуск состоялся в 12:17 по местному времени (07:17 мск) на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу.

"В полете ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу. В настоящее время ведется установление конкретных причин и анализ информации", - отмечает агентство. Другие подробности пока не приводятся.

"Куайчжоу-11" является трехступенчатой твердотопливной ракетой-носителем диаметром 2,2 м и стартовой массой около 78 тонн. Она запускается с подвижной колесной наземной установки и, предположительно, была разработана на основе китайской межконтинентальной баллистической ракеты DF-31. Разработчиком ракеты-носителя является компания - Expace Technology - дочернее предприятие Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

Полезная нагрузка "Куайчжоу-11" составляет до 1 тонны для вывода на околоземную орбиту и около 700 кг - на гелиосинхронную.