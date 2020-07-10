Модуль "Наука" для МКС успешно прошел финальные испытания в вакуумной камере

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который в 2021 году планируется отправить на МКС, успешно прошел испытания в вакуумной камере и 21-23 июля будет отправлен на Байконур. Об этом сообщили в пятницу в Роскосмосе.

"Важная и долгожданная новость: орбитальный модуль "Наука" успешно прошел финальные испытания в вакуумной камере Центра Хруничева. Замечаний нет, все устранено в процессе работ", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

В Роскосмосе уточнили, что теперь предпусковыми испытаниями будет заниматься РКК "Энергия". "Отправка на Байконур - 21-23 июля", - пояснили в Роскосмосе.

Журнал "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса) ранее сообщал, что модуль будет запущен на орбиту к Международной космической станции во II квартале 2021 года. В апреле исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил ТАСС, что на нем будет проведен эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера". В модуле также планируется эксперимент по развитию эмбрионов в яйцах перепелов.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.