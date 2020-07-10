SpaceX запланировала запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink на 11 июля

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX намерена осуществить запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink в субботу. Об говорится в заявлении, опубликованном на сайте фирмы.

Ранее ожидалось, что пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоится в среду. Он был отменен из-за погодных условий и перенесен на неопределенный срок.

Теперь планируется, что пуск будет осуществлен в 10:54 по времени Восточного побережья США (17:54 мск). Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту должны быть выведены два спутника компании BlackSky.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.