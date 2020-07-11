Орбиту МКС снизят на километр перед запуском к ней "Прогресса МС-15"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 11 июля 2020 года запланирована коррекция ее орбиты", - отметили в госкорпорации.

Двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к МКС, будут включены в 22:15 мск и проработают 277 секунд. Предполагается, что в результате маневра средняя высота орбиты станции уменьшится на один километр и составит около 418 км над Землей.

Изначально предполагалось, что коррекция орбиты пройдет 10 июля и будет увеличена почти на 500 метров. 3 июля была проведена внеплановая коррекция орбиты МКС, чтобы уклониться от космического мусора. Она стала выше на 900 метров. Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур. На корабле к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов. Ранее источник сообщил ТАСС, что старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на 14 октября.