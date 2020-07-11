Источник: запуск модуля "Наука" к МКС запланирован на апрель 2021 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роскосмос планирует запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на весну 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила пуск на апрель 2021 года", - отметил собеседник агентства.

По информации источника, во время испытаний модуля в вакуумной камере была проверена система терморегулирования, герметичность корпуса вместе со шлюзовым отсеком, топливная система и другие. "Все замечания, полученные в процессе испытаний, были устранены", - подчеркнул собеседник агентства.

Теперь МЛМ предстоит подготовить к отправке на Байконур. В частности, будут "проведены работы по консервации систем модуля для транспортировки, демонтажу узлов и агрегатов, которые поедут отдельно, проверка отсутствия в модуле посторонних предметов (методом прокрутки), проверка стыкуемости модуля с технологическим промежуточным отсеком", добавил источник.

Ранее в Роскосмосе сообщили об успешном завершении испытаний в вакуумной Центра им. М.В. Хруничева. В госкорпорации уточнили, что отправка на Байконур запланирована на 21-23 июля. В апреле исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил ТАСС, что на модуле "Наука" будет проведен эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера".

Модуль "Наука" способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

После запуска МЛМ к МКС будет отправлен Узловой модуль, являющийся "космической пристанью" для причаливания сразу нескольких кораблей. Он уже изготовлен и находится на ответственном хранении в РКК "Энергия".