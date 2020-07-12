Запуск ракеты "Союз-СТ" с Куру перенесли на 16 октября

ТАСС, 12 июля. Запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру, который должен был состояться 6 марта, теперь запланирован на 16 октября. Об этом сообщается на сайте Германского авиационно-космического центра (DLR).

Изначально запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 для оптико-электронной разведки был запланирован на 04:33 мск 6 марта, однако старт был отложен из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат". Предварительно речь шла о переносе запуска на первую декаду апреля.

В середине марта из-за распространения коронавируса во Французской Гвиане все работы на космодроме Куру были приостановлены, в результате чего запуск был отложен на более поздний срок.