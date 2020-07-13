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Рогозин сравнил подход США к освоению Луны с их политикой в отношении НАТО

При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что движение человечества в дальний космос необратимо и именно на Луне должны быть отработаны все технологии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. США хотят проводить свою программу по освоению Луны на принципах, схожих с принципами работы НАТО. Об этом заявил в понедельник в интервью радио "Комсомольская правда" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Исследование дальнего космоса начнется с Луны. Для американцев это больше про политику. Мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они [США] рассматривают свою программу ни как международную, а как, похоже, НАТО. То есть есть Америка, Америка превыше всего, а все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте не интересно", - сказал он.

При этом Рогозин подчеркнул, что движение человечества в дальний космос необратимо и именно на Луне должны быть отработаны все технологии.

Он также отметил, что, несмотря на складывающуюся политическую ситуацию, Роскосмос и NASA поддерживают дружеские отношения. "Я надеюсь, что это сотрудничество сохранится и дальше, будет в меньшей степени подвержено влиянию дурной политической конъюнктуры, которая, к сожалению, сегодня идет из Вашингтона", - сказал глава госкорпорации.

Коммерческие космические запуски

По словам Рогозина, Вводимые США санкции преследуют в том числе цель обеспечить американским компаниям монополию на рынке коммерческих космических запусков.

"Этот рынок, к сожалению, на сегодняшний момент полностью деформирован санкционной политикой США. Они выдавливают не только Россию и Китай, выдавливают и европейских партнеров, пытаясь его монополизировать", - сказал он.

По словам Рогозина, Россия, чтобы закрепится на международном рынке коммерческих космических пусков, создает ракеты нового поколения. "Цена на них должна быть такая, чтобы наши американские конкуренты начали считаться с появлением нового российского игрока", - отметил глава Роскосмоса.

Сотрудничество с Китаем

Рогозин также сообщил, что Роскосмос обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе.

"Сегодня буквально, утром, мы проводили телемост с моим китайским визави. <...> Мы договорились о том, чтобы начать шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы", - отметил он.

По словам главы Роскосмоса, проект лунной научной базы может быть открыт для всех желающих, в том числе американцев. "Но инициатива здесь может быть именно за Россией и Китаем", - подчеркнул он, добавив, что китайцы сильно выросли в последние годы.

В июне 2019 года гендиректор Роскосмоса предложил китайским партнерам сотрудничество по дистанционному зондированию Земли и лунной станции, в том числе в рамках изучения дальнего космоса с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности.

Лунный "лифт"

Рогозин сообщил, что разрабатываемый в России лунный лифт будет представлять собой посадочно-взлетный модуль, способный садится на Луну с окололунной орбиты, взлетать с поверхности, пристыковываться к кораблю и вместе с ним возвращаться на Землю. 

"Смысл его в том, чтобы создать посадочно-взлетный модуль - он и называется лифтом на жаргоне наших ракетчиков", - сказал Рогозин.

По его словам, лунный лифт представляет собой аппарат, который отделяется от корабля, находящегося на лунной орбите, обеспечивает безопасную мягкую посадку на Луну.

"Потом, по окончании миссии, взлетает с поверхности Луны и дальше, выходя на орбиту Луны, производит стыковку с кораблем, разгон и дальнейший отрыв от орбиты Луны и возвращение на второй космической скорости на Землю", - пояснил Рогозин.

Он отметил, что это сложнейшая технология, которая позволит приступить к покорению дальнего космоса. "Технологии сложнейшие, потому что они связаны прежде всего с обеспечением безопасности экипажа. Конечно, так или иначе покорение дальнего космоса или хотя бы исследование дальнего космоса начнется с Луны", - подчеркнул глава Роскосмоса.

16 декабря 2019 года во время пресс-конференции на космодроме Восточный Рогозин сообщил, Роскосмос планирует создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом и который с окололунной станции сможет сажать нагрузку по заказу партнеров. По словам главы Роскосмоса, этот проект может быть коммерциализирован "для оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияКитай
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