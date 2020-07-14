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Зонд "Хаябуса-2" вернется на Землю в начале декабря

Сейчас японский зонд находится на пути от астероида Рюгу к Земле

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") вернется на Землю в начале декабря с образцами, взятыми на астероиде Рюгу. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции объявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.

"Зонд "Хаябуса-2" должен будет вернуться на Землю 6 декабря", - отметил он.

За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела. По мнению ученых, все эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес.

В настоящее время зонд находится на пути от астероида Рюгу к Земле. В середине мая специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований в последний раз запустили единственный оставшийся ионный двигатель зонда "Хаябуса-2". Перед входом в атмосферу Земли от зонда отделится капсула со взятыми ранее породами и грунтом астероида. Она приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия.

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