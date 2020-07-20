Ракету "Союз-2.1а" установили на стартовый стол Байконура перед запуском "Прогресса МС-15"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", пуск которой намечен на 23 июля, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"В соответствии с решением государственной комиссии сегодня, 20 июля 2020 года, ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31", - сообщили в госкорпорации. В Роскосмосе уточнили, что специалисты госкорпорации приступили к работам по графику первого стартового дня.

Старт запланирован на 17:26 мск 23 июля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-15", который после двух витков (примерно три часа) должен состыковаться с МКС. На "Прогрессе" к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

На прошлой неделе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что до конца месяца с Байконура ожидается два пуска - 23 и 30 июля. По его словам, возможность их переноса из-за пандемии не рассматривается. В июне в Роскосмосе сообщили, что работа космодрома Байконур продолжается в штатном режиме, несмотря на распространение коронавируса и усиление ограничений в одноименном городе.

В конце июня спецборт Роскосмоса доставил пять сотрудников ФМБА на Байконур для помощи в борьбе с коронавирусом. Тогда же в город Байконур были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты. 10 июля спецбортом были направлены еще 14 специалистов, которые привезли четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты.

По состоянию на 17 июля в городе зафиксировано 637 случаев заражения коронавирусом, 31 пациент умер. Вылечились с начала распространения инфекции 211 человек.