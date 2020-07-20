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На Байконуре при подготовке к пуску возникли замечания к агрегату стартового комплекса

В Роскосмосе пообещали, что проблема вскоре будет устранена
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© Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили замечание к работе одного из агрегатов стартового комплекса на космодроме Байконур в рамках подготовки к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-15". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В ходе работ по графику первого стартового дня специалисты Роскосмоса выявили замечание в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которое в ближайшее время будет устранено", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, все работы идут по графику.

Старт запланирован на 17:26 мск 23 июля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-15", который после двух витков (примерно три часа) должен состыковаться с МКС. На "Прогрессе" к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

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