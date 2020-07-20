Спутник "Глонасс-К" № 702 временно вывели из группировки

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-К" № 702 (9-я точка) временно выведен из группировки, сообщается в понедельник на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - написано в строке состояния аппарата.

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-К" был запущен 1 декабря 2014 года и введен в систему в феврале 2016 года.

Сейчас в орбитальную группировку входит 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.