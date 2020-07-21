SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX со спутником связи для нужд военных Южной Кореи стартовала в понедельник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 мск). Трансляция запуска ведется на сайте компании.

Ранее ожидалось, что старт состоится 14 июля. Специалисты компании за день до запуска отложили эту операцию. Они заявили, что необходимо провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9.

Планируется, что аппарат Anasis-II окажется на заданной орбите примерно в течение 30 минут после запуска. По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник.

Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II. По данным портала Spaceflight, аппарат предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи для военных Южной Кореи. Портал отмечает, что это первый южнокорейский спутник такого типа. Аппарат был создан при участии компаний Lockheed Martin и Airbus Group.

Как сообщили в SpaceX, первая ступень Falcon 9 была применена для запуска в конце мая корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту к Международной космической станции. Специалисты компании в понедельник снова вернули на Землю данный элемент носителя для повторного применения. Первая ступень была спущена на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане около побережья Флориды.