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Первый южнокорейский военный спутник успешно заработал на орбите

Спутник вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX. Управление им будет передано южнокорейской стороне в октябре после окончательной настройки всех систем аппарата

СЕУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Военный спутник Республики Корея Anasis-II, выведенный в понедельник на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX, успешно вышел на связь с центром управления полетами во Франции. Об этом сообщило во вторник южнокорейское Агентство оборонных закупок (DAPA).

По его данным, в течение последующих двух недель спутник планируется вывести на геостационарную орбиту на высоте 36 тыс. км. Управление им будет передано южнокорейской стороне в октябре этого года после окончательной настройки всех систем аппарата.

"С успешным запуском Anasis-II Южная Корея получила свой первый военный спутник связи, который заменит аппарат Anasis-I, использовавшийся и для военных, и для гражданских целей", - отмечает DAPA в сообщении для СМИ.

Строительство и вывод на орбиту данного спутника является частью сделки по закупке Южной Кореей у США 40 истребителей F-35A (Ф-35А). Anasis-II создан на платформе космического аппарата Airbus Eurostar E3000 и предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи для военных Южной Кореи.

Запуск спутника изначально был запланирован на 14 июля, однако операцию отложили из-за необходимости провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9.

Теги
Республика КореяКосмос
SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи
Планируется, что аппарат Anasis-II окажется на заданной орбите примерно в течение 30 минут после запуска
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