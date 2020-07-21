Госдума дала Роскосмосу доступ к системе расчетов по гособоронзаказу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, дающий Роскосмосу доступ к данным в единой информационной системе государственного оборонного заказа.

В кабмине отмечают, что сейчас госкопорации предоставлен доступ к такой информации только как государственному заказчику в части заключенных им госконтрактов. Законопроект включает Роскосмос в перечень лиц, имеющих доступ к ней, "как уполномоченный орган управления в области исследования, освоения и использования космического пространства, наделенный полномочиями осуществлять от имени РФ государственное управление и руководство космической деятельностью".

Инициатива направлена на обеспечение контроля со стороны Роскосмоса за расходованием бюджетных средств, предназначенных на выполнение гособоронзаказа, а также прозрачности совершаемых головными исполнителями - организациями ракетно-космической промышленности - операций с такими денежными средствами, говорится в пояснительной записке.