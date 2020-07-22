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Комета C/2020 F3 (NEOWISE): чем она интересна и как ее можно заснять?

© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Эта неделя — последняя, когда комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно наблюдать при хороших условиях. 23 июля небесное тело подлетит к Земле на минимальное расстояние — до 103,5 млн км (это ближе, чем планета Меркурий). Из-за удаленности от Солнца комета светит слабее, чем раньше. Зато именно сейчас ее видно на большей части России. Рассказываем, как запечатлеть это событие.

Чем интересна комета C/2020 F3?

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Это самая яркая комета за последние 25 лет, по мнению специалистов NASA. И одна из немногих, доступных для наблюдения без специальных приборов в этом веке. Последний раз жители России видели в небе "хвостатую звезду" в 1995 году — это была комета Хейла — Боппа.

NEOWISE была открыта совсем недавно — 27 марта 2020 года. Название она получила в честь миссии по поиску комет и астероидов NEOWISE космического инфракрасного телескопа WISE (аббревиатура от Wide-Field Infrared Survey Explorer, что переводится как "широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь"). Именно он сделал первые снимки.

Некоторые астрономы считают, что у NEOWISE есть все шансы стать "великой кометой". Этот неофициальный титул получают самые крупные и яркие кометы, которые привлекают внимание неспециалистов.

Кто может видеть комету?

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NEOWISE видна только в Северном полушарии — в Евразии, Северной Америке и на севере Африки. Еще недавно из-за полярного дня и белых ночей комету было труднее разглядеть тем, кто живет выше 60-й параллели. Сейчас ее уже смогут оценить жители Санкт-Петербурга. Но, например, мурманчанам это уже не удастся — там темнеть начнет только с середины августа.

Когда начинать поиски?

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Вечером, через полтора-два часа после заката (чем южнее вы находитесь, тем раньше можно начинать наблюдение). А за два часа до восхода солнца видимость кометы начнет слабеть.

Как ее найти?

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Проще всего ориентироваться на созвездие Большой Медведицы. На этой неделе NEOWISE будет проходить прямо под "донышком" ковша. Смотрите нашу инструкцию в конце материала, чтобы лучше сориентироваться.

Лучшее место для наблюдений — за городом, на открытой местности. Огни мегаполиса могут засветить небо. В идеальных условиях и с биноклем можно рассмотреть не только голову кометы, но и длинный пылевой хвост, который направлен вверх.

 

Как фотографировать?

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Для простых кадров подойдет и смартфон с ручными настройками. Установите выдержку 10–15 секунд и значения ISO (светочувствительности) от 800 до 3200. Перед съемкой поставьте телефон на штатив или другую надежную опору. Снимать с рук практически нет смысла — длинные выдержки размажут изображение из-за дрожания рук. 

Но лучше взять полноценную "зеркалку". "Оптимально использовать объектив с фокусным расстоянием 50 мм, — советует астроном и астрофотограф Станислав Короткий. — Желательно, чтобы светосила объектива была побольше: 1,4, можно работать и с 2,0. В крайнем случае 3,5. Выдержку лучше ставить 5–10 секунд. Конечно, снимать нужно со штатива".

Можно использовать и более короткофокусные объективы: 14 и 8 мм. На таких фотографиях комета получится меньше, а шумов будет больше. "В целом чем дешевле камера, тем меньше нужно ставить ISO и длиннее выдержку, чтобы компенсировать низкую чувствительность камеры, — добавляет Станислав Короткий. — И ставить побольше открытую диафрагму".

Как долго еще комета будет видна?

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Каждую неделю комета теряет примерно 1,3 звездной величины. Она перестанет быть видна невооруженным глазом уже после 27 июля — из-за яркой Луны. Но в бинокли есть шанс поймать ее и до 5 августа. В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернется к Солнцу через 6800 лет. Поэтому, если у вас есть такая возможность, не упустите ее.

Кстати, у кометы даже есть "собственный" Twitter, в котором можно следить за новостями космической гостьи.

 

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