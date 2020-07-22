Комета C/2020 F3 (NEOWISE): чем она интересна и как ее можно заснять?

Это самая яркая комета за последние 25 лет, по мнению специалистов NASA. И одна из немногих, доступных для наблюдения без специальных приборов в этом веке. Последний раз жители России видели в небе "хвостатую звезду" в 1995 году — это была комета Хейла — Боппа.

NEOWISE была открыта совсем недавно — 27 марта 2020 года. Название она получила в честь миссии по поиску комет и астероидов NEOWISE космического инфракрасного телескопа WISE (аббревиатура от Wide-Field Infrared Survey Explorer, что переводится как "широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь"). Именно он сделал первые снимки.

Некоторые астрономы считают, что у NEOWISE есть все шансы стать "великой кометой". Этот неофициальный титул получают самые крупные и яркие кометы, которые привлекают внимание неспециалистов.