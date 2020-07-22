Комета C/2020 F3 (NEOWISE): чем она интересна и как ее можно заснять?

Эта неделя — последняя, когда комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно наблюдать при хороших условиях. 23 июля небесное тело подлетит к Земле на минимальное расстояние — до 103,5 млн км (это ближе, чем планета Меркурий). Из-за удаленности от Солнца комета светит слабее, чем раньше. Зато именно сейчас ее видно на большей части России. Рассказываем, как запечатлеть это событие.
Чем интересна комета C/2020 F3?
Это самая яркая комета за последние 25 лет, по мнению специалистов NASA. И одна из немногих, доступных для наблюдения без специальных приборов в этом веке. Последний раз жители России видели в небе "хвостатую звезду" в 1995 году — это была комета Хейла — Боппа.
NEOWISE была открыта совсем недавно — 27 марта 2020 года. Название она получила в честь миссии по поиску комет и астероидов NEOWISE космического инфракрасного телескопа WISE (аббревиатура от Wide-Field Infrared Survey Explorer, что переводится как "широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь"). Именно он сделал первые снимки.
Некоторые астрономы считают, что у NEOWISE есть все шансы стать "великой кометой". Этот неофициальный титул получают самые крупные и яркие кометы, которые привлекают внимание неспециалистов.
Кто может видеть комету?
NEOWISE видна только в Северном полушарии — в Евразии, Северной Америке и на севере Африки. Еще недавно из-за полярного дня и белых ночей комету было труднее разглядеть тем, кто живет выше 60-й параллели. Сейчас ее уже смогут оценить жители Санкт-Петербурга. Но, например, мурманчанам это уже не удастся — там темнеть начнет только с середины августа.
Когда начинать поиски?
Вечером, через полтора-два часа после заката (чем южнее вы находитесь, тем раньше можно начинать наблюдение). А за два часа до восхода солнца видимость кометы начнет слабеть.
Как ее найти?
Проще всего ориентироваться на созвездие Большой Медведицы. На этой неделе NEOWISE будет проходить прямо под "донышком" ковша. Смотрите нашу инструкцию в конце материала, чтобы лучше сориентироваться.
Лучшее место для наблюдений — за городом, на открытой местности. Огни мегаполиса могут засветить небо. В идеальных условиях и с биноклем можно рассмотреть не только голову кометы, но и длинный пылевой хвост, который направлен вверх.
Как фотографировать?
Для простых кадров подойдет и смартфон с ручными настройками. Установите выдержку 10–15 секунд и значения ISO (светочувствительности) от 800 до 3200. Перед съемкой поставьте телефон на штатив или другую надежную опору. Снимать с рук практически нет смысла — длинные выдержки размажут изображение из-за дрожания рук.
Но лучше взять полноценную "зеркалку". "Оптимально использовать объектив с фокусным расстоянием 50 мм, — советует астроном и астрофотограф Станислав Короткий. — Желательно, чтобы светосила объектива была побольше: 1,4, можно работать и с 2,0. В крайнем случае 3,5. Выдержку лучше ставить 5–10 секунд. Конечно, снимать нужно со штатива".
Можно использовать и более короткофокусные объективы: 14 и 8 мм. На таких фотографиях комета получится меньше, а шумов будет больше. "В целом чем дешевле камера, тем меньше нужно ставить ISO и длиннее выдержку, чтобы компенсировать низкую чувствительность камеры, — добавляет Станислав Короткий. — И ставить побольше открытую диафрагму".
Как долго еще комета будет видна?
Каждую неделю комета теряет примерно 1,3 звездной величины. Она перестанет быть видна невооруженным глазом уже после 27 июля — из-за яркой Луны. Но в бинокли есть шанс поймать ее и до 5 августа. В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернется к Солнцу через 6800 лет. Поэтому, если у вас есть такая возможность, не упустите ее.
Кстати, у кометы даже есть "собственный" Twitter, в котором можно следить за новостями космической гостьи.