Arianespace запустит три спутника 28 июля

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Корпорация Arianespace приняла решение осуществить 28 июля с космодрома в Куру запуск ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту. Об этом говорится в заявлении Arianespace, распространенном во вторник.

Окно запуска - с 23:29 вторника 28 июля по 00:15 среды 29 июля по парижскому времени (01:29-01:15 мск среды). Аппарат BSAT-4b выводится для японского оператора связи B-SAT, спутник Galaxy 30 и MEV-2 - для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания.

В космос также отправляется аппарат MEV-2 - Mission Extension Vehicle (Аппарат продления миссии). Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите. Он проведет операции, которые позволят продлить срок эксплуатации спутника Intelsat 10-02.

Корпорация Arianespace подчеркивает, что произвела новое усовершенствование своего носителя Ariane 5, благодаря которому его грузоподъемность увеличена на 85 кг и позволяет выводить на переходную орбиту объекты общей массой до 10 200 кг.