Рогозин посетит запуск грузового корабля "Прогресс МС-15" на Байконуре

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин будет присутствовать на Байконуре во время запуска ракеты-носителя "Союза-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Рогозин будет присутствовать на запуске "Прогресса МС-15", - сказали в пресс-службе.

Старт запланирован на 17:26 мск 23 июля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-15", на котором к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

Запуск будет проходит на фоне пандемии коронавируса. Ранее в Роскосмосе сообщили, что по состоянию на 10 июля на космодроме нет случаев заражения новой инфекцией. При этом в одноименном городе по состоянию на 21 июля зафиксировано 712 случаев заражения коронавирусом. В госпитале находятся 236 человек, выписано - 258.

В конце июня спецборт Роскосмоса доставил пять сотрудников ФМБА на Байконур для помощи в борьбе с коронавирусом. Тогда же в город Байконур были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты. 10 июля спецбортом были направлены еще 14 специалистов, которые привезли четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты.