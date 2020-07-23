Эксперт: максимальная близость к Земле не прибавит яркости комете C/2020 F3

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Комета C/2020 F3 (NEOWISE), которая в четверг окажется ближе всего к Земле, будет менее заметна, чем в начале месяца, из-за большей удаленности от Солнца. Об этом ТАСС сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Минимальное расстояние, на котором будет находиться самая яркая за последние семь лет комета от Земли, составит 0,692 астрономической единицы, или 103,52 млн км.
"Видимость и яркость кометы зависит от расстояния до Солнца. Лучше всего она бывает видна в перигелии (при котором комета находится на минимальном расстоянии от Солнца, он наблюдался 3 июля - прим.ТАСС). Комета приблизится к Земле 23 июля, но удалится от Солнца. Ее яркость и размеры по мере дальнейшего движения по своей орбите будут уменьшаться, но еще в течение нескольких недель ее можно будет наблюдать на северо-востоке невысоко над горизонтом при ясном небе", - сказала Рублева.
В начале месяца комету можно было увидеть в предрассветные часы, к середине месяца она стала видна и ночью, а с 20 июля ее можно наблюдать только вечером и в первую половину ночи.
В четверг увидеть комету при помощи оптических приборов смогут жители южных и средних широт, а вот в северных это событие рискует пройти незамеченным - из-за белых ночей условия наблюдения будут неблагоприятными, пояснили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта весной 2020 года с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE.