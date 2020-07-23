Эксперт: максимальная близость к Земле не прибавит яркости комете C/2020 F3

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Комета C/2020 F3 (NEOWISE), которая в четверг окажется ближе всего к Земле, будет менее заметна, чем в начале месяца, из-за большей удаленности от Солнца. Об этом ТАСС сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

чем она интересна и как ее можно заснять?

Комета C/2020 F3 (NEOWISE): чем она интересна и как ее можно заснять?

Минимальное расстояние, на котором будет находиться самая яркая за последние семь лет комета от Земли, составит 0,692 астрономической единицы, или 103,52 млн км.

"Видимость и яркость кометы зависит от расстояния до Солнца. Лучше всего она бывает видна в перигелии (при котором комета находится на минимальном расстоянии от Солнца, он наблюдался 3 июля - прим.ТАСС). Комета приблизится к Земле 23 июля, но удалится от Солнца. Ее яркость и размеры по мере дальнейшего движения по своей орбите будут уменьшаться, но еще в течение нескольких недель ее можно будет наблюдать на северо-востоке невысоко над горизонтом при ясном небе", - сказала Рублева.

В начале месяца комету можно было увидеть в предрассветные часы, к середине месяца она стала видна и ночью, а с 20 июля ее можно наблюдать только вечером и в первую половину ночи.

В четверг увидеть комету при помощи оптических приборов смогут жители южных и средних широт, а вот в северных это событие рискует пройти незамеченным - из-за белых ночей условия наблюдения будут неблагоприятными, пояснили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта весной 2020 года с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE.