Ракета-носитель "Чанчжэн-5" с зондом для изучения Марса стартовала с космодрома в Китае

КОСМОДРОМ ВЭНЬЧАН /Китай/, 23 июля. /ТАСС/. Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом Китая для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала в четверг с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) приблизительно в 12:40 по местному времени (07:40 мск). Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Для запуска марсианской миссии используется модификация CZ-5 Y4 со стартовой массой около 870 тонн. Общий вес "Тяньвэнь-1" достигает 5 тонн, из которых 1,3 тонны - вес спускаемого модуля, в то время как вес орбитальной станции составит 3,7 тонны.

На преодоление расстояния от Земли до Марса, которое в разное время составляет от 55 млн до 400 млн км, уйдет семь месяцев. Ожидается, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года, после чего он сначала выйдет на высокоэллиптическую орбиту с периодом полного оборота около 10 дней.

После этого "Тяньвэнь-1" будет совершать маневры для перехода на полярную орбиту Марса, а затем вновь сменит ее на новую промежуточную орбиту, на которой будет совершать полный оборот вокруг планеты за два марсианских дня (24 часа 39 минут). В общей сложности до совершения посадки спускаемого модуля на орбите Марса "Тяньвэнь-1" пробудет почти три месяца.

Ожидается, что после входа спускаемого модуля в атмосферу до момента посадки в Равнине Утопия пройдет около 8 минут. После проверки всех систем на поверхности планеты марсоход покинет платформу и начнет изучение Марса.

Оснащение и задачи миссии

В общей сложности миссия "Тяньвэнь-1" будет оснащена 13 научными приборами. В состав орбитального модуля входят камера со средним разрешением (до 100 м), камера с высоким разрешением (до 0,5 метра), подповерхностный радар для изучения тектонического состава грунта, спектрометр для исследования минерального состава поверхности, магнитометр для измерения характеристик магнитного поля, анализатор ионов и нейтральных частиц для фиксации солнечного ветра и других показателей, анализатор заряженных частиц.

В оснащение марсохода входят топографическая камера с высоком разрешением для получения изображений поверхности планеты в формате 3D, мультиспектральная камера для изучения состава грунта, подповерхностный радар, анализатор структуры поверхности с возможностью распознавания более 10 химических элементов, детектор магнитного поля, а также прибор для метеорологических измерений, который будет способен фиксировать изменения температуры от -120 до 50 градусов Цельсия, атмосферное давление от 1 до 1000 паскалей и силу ветра от 0 до 27 метров в секунду.

Среди главных задач миссии - изучение поверхности Марса, состава почвы и особенностей атмосферы и климатических условий, а также поиск воды и следов жизни.

Название программы КНР по освоению Марса "Тяньвэнь" было обнародовано в апреле. Оно символизирует традиционную любовь нации к познанию истин мироздания, стремление к исследованиям и инновациям, а переводится как "Вопросы к небу" - в честь произведения великого китайского поэта Цюй Юаня (340-278 гг. до н. э.).