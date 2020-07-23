Марсоход Perseverance прошел все предполетные тесты

"Мы очень рады, что одолели очередной барьер к запуску и все предполетные проверки прошли хорошо. При этом мы не собираемся расслабляться и будем продолжать работу в том же ключе до того момента, пока не запустим марсоход в космос. Марс – очень суровая планета и мы не собираемся оставлять что-то на волю случая", – прокомментировал заместитель руководителя проекта Perseverance Мэтт Уоллас.

Первоначально специалисты JPL планировали отправить марсоход на Красную планету 17 июля. Но дату старта перенесли – сначала на 20 и 22 июля, а потом на 30 июля. Переносы были связаны со сложностями, которые возникли при стыковке капсулы с марсоходом и ракетой. Окончательно их решили только в середине текущего месяца. При этом в NASA не исключают, что аппарат может отправиться в космос и позже, если 30 июля этому помешает погода или технические проблемы.

Сейчас, как отмечает JPL, все тесты Perseverance, запланированные до вывода ракеты Atlas V на стартовую площадку и перевода марсохода на бортовое питание, окончательно завершились. О том, когда аппарат будет полностью готов к запуску, руководство JPL решит в понедельник, 27 июля. Тогда специалисты NASA закончат последние тесты всех систем ракеты-носителя и капсулы с марсоходом.

О марсоходе

О планах на создание своего пятого марсохода представители NASA рассказали в декабре 2012 года. Он должен был стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который сел на Марс в августе 2012 года и работает там до сих пор. Это заметно удешевило и ускорило бы сборку ровера. Главной задачей марсохода должны были стать не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

В марте 2020 года марсоход получил официальное имя – Perserverance ("настойчивость" по-английски). Запустить на Марс его планировали в середине лета 2020 года. Сесть аппарат должен будет в районе кратера Йезеро на экваторе Марса в феврале 2021 года.

Perseverance будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Помогать ему в этом будет вертолет Ingenuity. Впрочем, главной его задачей будет показать, что полеты на поверхности Марса в принципе возможны. Минералы, которые соберет марсоход, на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая полетит к Красной планете не раньше 2026 года.