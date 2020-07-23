Для космонавтов планируют разработать хлеб для бутербродов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности адаптируют для рациона космонавтов хлеб-питу, в которую можно будет заворачивать начинку. Об этом рассказала директор НИИ Марина Костюченко во время онлайн-трансляции запуска грузового корабля "Прогресс МС-15" к МКС.

"Есть интерес к лепешке типа тортилья, в которую можно завернуть какую-то начинку. Мы сейчас разрабатываем питу, в которую можно положить начинку. Так как наш хлеб не позволяет сделать из него бутерброд, он очень маленький, поэтому мы разрабатываем питу, которую можно для этого использовать", – сказала Костюченко. В рационе астронавтов такая пита уже есть.

Костюченко объяснила, что для "космического" хлеба есть множество требований. Он должен долго храниться, но при этом сохранять традиционный вкус и запах. Кроме того, хлеб не должен крошиться, должен быть устойчив к плесени и картофельной болезни – заболеванию зерна, которое вызывает почвенный микроорганизм картофельная палочка.

"Со всеми этими задачами наши ученые успешно справились. Были разработаны технологии, которые максимально замедляют процесс черствения. Это хлеб из пшеничной муки, готовится на опаре, а хлеб из ржаной муки – на закваске, с использованием заварки. Все эти полуфабрикаты способствуют замедлению черствения", – добавила Костюченко.

Старший научный сотрудник института Ирина Тюрина добавила, что хлеб для космонавтов делают небольшим: масса каждого кусочка – всего 4,5 грамма. При этом такой хлеб может храниться до 15 месяцев. По ее словам, чаще всего космонавты на орбиту заказывают ржано-пшеничные сорта хлеба – бородинский, столовый, ржаной московский.

Для отправки на МКС хлеб упаковывают в два пакета из термостойкой полимерной пленки. Ученые специально подбирали ее толщину, чтобы сохранить небольшую влажность, иначе хлеб будет черстветь. "Сейчас в 16-суточном рационе космонавтов 6 порций ржаного, 6 порций бородинского, 4 порции столового и одна порция коврижки. Всего на борту корабля "Прогресс МС-15" около 300 порций различной выпечки", – уточнил корреспондент Роскосмос Медиа Николай Вдовин.