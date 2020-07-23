Программа "Сфера" будет включать 10 орбитальных группировок

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Десять орбитальных группировок войдут в программу "Сфера", о четырех из них ранее не сообщалось. Об этом говорится в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича, представленной на конференции Satellite Russia & CIS 2020.

"10 орбитальных группировок, более 100 реализуемых функций", - указано в презентации.

В частности, в "Сферу" войдут "Ямал", "Смотр", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф", "Марафон", а также четыре новых группировки высокопериодичного мониторинга: "Сфера-МКА", "Сфера-СМКА", "Сфера-Х", "Сфера-XLP".

Спутники

Малые и сверхмалые космические аппараты (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для оптико-электронной и радиолокационной разведки будут разработаны в рамках программы "Сфера".

"Создание высокодетального космического комплекса ДЗЗ "Смотр", разработка прототипов малого и сверхмалого КА ДЗЗ оптико-электронного наблюдения, разработка прототипов малого и сверхмалого КА ДЗЗ радиолокационного наблюдения", - говорится в презентации.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью ТАСС, что госкорпорация запланировала в 2020 году выделить средства на начало работ по формированию облика орбитальной группировки "Сфера".

О "Сфере" рассказал в ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.