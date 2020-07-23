Космический грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета до МКС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15" показал самое быстрое время полета от Земли до МКС, добравшись за 3 часа 18 минут 31 секунду. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Был установлен рекорд - 03:18:31", - отметили в пресс-службе.

Ранее рекордсменом считался "Прогресс МС-14", который добрался до станции за 3 часа 20 минут 15 секунд.

"Прогресс МС-15", запущенный в четверг с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Трансляция стыковки велась на сайте Роскосмоса.

Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, а из космоса - российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Во время стыковки космонавты предлагали специалистам ЦУП перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), поскольку мишень немного уходила вправо. Однако переход в ТОРУ не потребовался.

"Прогресс" доставил на станцию примерно 2,6 тонны грузов, среди которых баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки, укладки для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды, медикаменты, стандартные рационы питания.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 17:26 мск. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что возможность переноса двух пусков в текущем месяце - 23 и 30 июля - из-за пандемии коронавируса не рассматривается. Космодром продолжает работать в штатном режиме, несмотря на усиление ограничений в одноименном городе.

В новость внесена правка (21:29 мск) - передается с уточнением времени, правильно - 31 секунда