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Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены осваивать Луну вместе

Глава Роскосмоса отметил, что также договорился с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь о совместном строительстве научной базы на естественном спутнике Земли
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия будет вести освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли, скорее всего, вместе с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Недавно мы с ним [руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь] договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем - Россия и Китай", - отметил Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что очень уважает китайских коллег. "У наших китайских коллег в этом году уже было несколько аварий, но они, конечно, не хватаются за сердце, и там их диванные эксперты не начинают визжать о конце китайской космонавтики. Они продолжают работать, продолжают испытывать свой характер, гнут свою линию", - рассказал Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. По его словам, тогда стороны договорились о том, чтобы начать шаги навстречу друг другу по определению контуров и значения лунной научной базы.

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