Рогозин сравнил стоимость российского "Орла" и американского Orion

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский перспективный космический корабль "Орел" будет "на несколько порядков" дешевле перспективного американского корабля Orion (корпорации Lockheed Martin).

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Об этом в четверг в эфире YoutTube-канала "Соловьев LIVE" рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он рассказал, что на американский корабль Orion, который создается с середины "нулевых" годов, уже было потрачено в 15 раз больше, чем годовой бюджет Роскосмоса.

"Мы, конечно, себе такое позволить не можем. Очевидно, у нас на несколько порядков дешевле будет корабль, который сейчас создает РКК "Энергия", - отметил Рогозин.

Роскосмос планирует провести первый пуск корабля "Орел" в конце 2023 года, а с 2028 года начат на нем полеты на Луну.