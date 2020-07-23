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Рогозин сравнил стоимость российского "Орла" и американского Orion

Глава Роскосмоса отметил, что на американский корабль, который создают с середины "нулевых", уже было потрачено в 15 раз больше, чем годовой бюджет Роскосмоса
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский перспективный космический корабль "Орел" будет "на несколько порядков" дешевле перспективного американского корабля Orion (корпорации Lockheed Martin).

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Об этом в четверг в эфире YoutTube-канала "Соловьев LIVE" рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он рассказал, что на американский корабль Orion, который создается с середины "нулевых" годов, уже было потрачено в 15 раз больше, чем годовой бюджет Роскосмоса.

"Мы, конечно, себе такое позволить не можем. Очевидно, у нас на несколько порядков дешевле будет корабль, который сейчас создает РКК "Энергия", - отметил Рогозин.

Роскосмос планирует провести первый пуск корабля "Орел" в конце 2023 года, а с 2028 года начат на нем полеты на Луну.

Теги
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