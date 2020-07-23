Рогозин обвинил США в попытке лишить РФ конкурентных возможностей на рынке пусковых услуг

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что США будут препятствовать своим партнерам выводить спутники на российских ракетах.

"Понятно, что американцы сделают все, чтобы лишить нас таких конкурентных возможностей, они будут "обстригать" своих партнеров, чтобы они не могли давать нам спутники для вывода на российских ракетах, но я говорю о технических характеристиках", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

По словам главы Роскосмоса, при честной игре и отсутствии санкций Роскосмос с ракетой-носителем "Союз-5" продемонстрирует, что "российская ракетно-космическая промышленность начала переход на совершенно новую технику".

Ранее в июле Рогозин сообщил в эфире радио "Комсомольская правда", что вводимые США санкции преследуют в том числе цель обеспечить американским компаниям монополию на рынке коммерческих космических запусков.