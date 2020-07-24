Песков заявил, что Москва привержена полной демилитаризации космоса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия была и остается привержена задаче полной демилитаризации космоса. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы проведении российской стороной в июле испытаний противоспутникового оружия космического базирования.

Он отметил, что этот вопрос относится к компетенции Минобороны и МИД.

"Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения", - сказал представитель Кремля.

Россия неоднократно указывала на планы США по размещению оружия в космосе. В частности, 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что в целом планы стран НАТО по выводу оружия в космос приобретают все более реальные очертания. Он также отметил, что силовое противостояние в космосе пока не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.

Как ранее говорил также глава российского МИД, российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов является единственной конструктивной инициативой, направленной на избежание гонки вооружений в этой области.