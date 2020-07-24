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РКК "Энергия" анализирует стыковку "Прогресса" с МКС из-за отклонения корабля от мишени

ТГК "Прогресс МС-15" Иван Вагнер/Роскосмос
Описание
ТГК "Прогресс МС-15"
© Иван Вагнер/Роскосмос

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" анализируют процесс стыковки транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-15" с МКС, которая состоялась в четверг. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Роскосмосе.

Как отметили в госкорпорации, при осуществлении стыковки ТГК "Прогресс МС-15" действительно наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени, но они находились в пределах допуска. "В настоящее время специалисты РКК "Энергия" проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения", - подчеркнули в Роскосмосе.

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