РКК "Энергия" анализирует стыковку "Прогресса" с МКС из-за отклонения корабля от мишени

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" анализируют процесс стыковки транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-15" с МКС, которая состоялась в четверг. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Роскосмосе.

Как отметили в госкорпорации, при осуществлении стыковки ТГК "Прогресс МС-15" действительно наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени, но они находились в пределах допуска. "В настоящее время специалисты РКК "Энергия" проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения", - подчеркнули в Роскосмосе.