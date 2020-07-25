Запуск с Куру ракеты Ariane 5 перенесен с 28 на 31 июля

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Корпорация Arianespace приняла решение перенести запуск ракеты Ariane 5 с тремя искусственными аппаратами на борту с 28 на 31 июля. Об этом говорится в распространенном 25 июля заявлении компании-оператора.

Перенос сроков корпорация объяснила "необходимостью провести дополнительные технические проверки". Окно запуска - с 23:30 по парижскому времени (00:30 1 августа по мск).

В настоящее время состояние носителя "Ариан" и всех трех спутников стабилизировано и они находятся в полной безопасности", - говорится в заявлении. К отправке на рабочие орбиты готовится спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, а также спутник Galaxy 30 - для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания.

В космос также отправится аппарат MEV-2 - Mission Extension Vehicle (Аппарат продления миссии). Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите. Он должен будет провести технические операции, которые позволят продлить использование спутника Intelsat 10-02.